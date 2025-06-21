Україна експортуватиме військові технології та вироблятиме зброю за кордоном

Україна готується розпочати експорт військових технологій — за кордоном також виготовлятимуть зброю як і для України, так і для Європи. Йдеться про безпілотники, ракети та, можливо, артилерію.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, передає кореспондентка «Бабеля».

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Україна вже розпочала програму Build with Ukraine і незабаром підпише домовленості про початок експорту своїх технологій у форматі відкриття ліній виробництва в Європі «та, може, не тільки».

Зеленський наголосив, що важливо недопустити, щоб технології потрапили до Росії, тому Україна співпрацюватиме з державами, які не симпатизують РФ. Серед можливих партнерів президент згадав Данію.

«Маємо також позитивні домовленості з Норвегією, Німеччиною і, після моєї останньої поїздки до Канади, ймовірно, з Великою Британією. Є сигнал від Литви, вона дуже зацікавлена. Тут ще важливо, що ми говоримо з приватним сектором», — пояснив Зеленський.

Цьогоріч Україна залучила $43 мільярди на підтримку українського оборонно-промислового комплексу. Наступного року Київ планує запропонувати партнерам, щоб вони виділяли на безпеку і підтримку українського ОПК, на українське внутрішнє виробництво 0,25% свого ВВП. Це буде також внеском у безпеку всієї Європи, адже Україна — її частина.