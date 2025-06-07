Французькі компанії виготовлятимуть дрони в Україні — натомість Київ ділитиметься досвідом

Французькі автомобільні та оборонні компанії обʼєднаються, щоб виробляти безпілотники в Україні. Натомість Київ поділиться з Парижем досвідом використання дронів у повномасштабній війні.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

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«Ми збираємося розпочати абсолютно безпрецедентне партнерство, у рамках якого велика французька автомобільна компанія — я не оголошуватиму її назву, бо це їй вирішувати, як це сповістити — обʼєднає зусилля з французьким малим і середнім підприємством оборонної галузі, щоб обладнати виробничі лінії в Україні для виробництва дронів», — оголосив посадовець.

Вироблені в Україні дрони призначатимуться для українських військових, але їх також нададуть і французькій армії для тактичної та оперативної підготовки.

За словами міністра, французам немає потреби працювати на виробництві дронів в Україні, оскільки українці «кращі за нас у здатності уявляти собі дрони та, особливо, розробляти доктрину, яка з ними повʼязана». Франція, чия армія володіє кількома тисячами дронів, намагається наздогнати Україну в цій галузі.