«Зброя вирішує, хто виживе». Зеленський виступив на Генасамблеї ООН

Президент Володимир Зеленський 24 вересня виступав на загальних дебатах Генасамблеї ООН. У виступі він критикував міжнародні інституції та наголошував, що без друзів та озброєння міжнародне право не працює.

Відео його виступу транслював Офіс президента.

«Ніхто, окрім нас самих, не може гарантувати нашу безпеку. Але лише за умови сильних альянсів, партнерів та зброї. Це століття майже не відрізняється від минулого: народ, що прагне миру, має працювати над озброєнням. Це ненормально, але така реальність — зброя вирішує, хто виживе», — зазначив він.

Президент підкреслив, що міжнародне право «діє лише за умови, що у вас впливові друзі, які готові за вас постояти. Але навіть це не спрацює без зброї. Єдина гарантія безпеки — друзі і зброя».

Він дорікнув слабкістю міжнародним інституціям, які не можуть зупинити кровопролиття.

Зеленський нагадав про тисячі викрадених Росією українських дітей та згадав про черговий блекаут на окупованій Запорізькій АЕС.

Він наголосив на небезпечній доступності дронів-камікадзе і закликав до створення нових міжнародних правил, зокрема щодо використання ШІ в озброєнні.

«Зупинити Путіна дешевше зараз, ніж намагатися захищати кожен порт і корабель від терористів і морських дронів. Ми маємо інакше діяти разом, щоб зупинити агресора. Тоді ми матимемо шанс, що ці перегони озброєнь не принесуть нам катастрофи», — зазначив Зеленський.

Він також додав, що Україна не має «великих товстих ракет, якими диктатори люблять хизуватися на парадах», але має дрони, які можуть пролітати від 2 до 3 тисяч кілометрів. «У нас не було іншого вибору, окрім як їх створювати».

«Ми прагнемо відкрити експорт озброєнь. У нас є озброєння, випробуване справжньою війною там, де не спрацювали міжнародні установи. Ми згодні за підтримки партнерів розвивати таке виробництво, щоб ви не починали з нуля», — сказав президент.