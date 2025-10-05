У Польщі знайшли уламки невідомого об’єкта, схожого на дрон

Увечері 4 жовтня у Мазовецькому воєводстві Польщі виявили уламки невідомого об’єкта, схожого на безпілотник.

Про це інформує польське медіа RMF24 із посиланням на заяву поліції.

Залишки обʼєкта знайшов місцевий житель у полі біля села Заремби Вархоли Островського повіту. Поруч розташований порожній будинок.

Співробітники поліції забезпечили охорону знайденого обʼєкта. Вони поінформували військову жандармерію та прокуратуру.