У Вільнюсі вночі закривали аеропорт через повітряні кулі в повітряному просторі

Пізно ввечері 4 жовтня аеропорт Вільнюсу, столиці Литви, на декілька годин зупиняв роботу через помічені повітряні кулі в повітряному просторі країни.
Про це пише LRT з посиланням на дані компанії Lietuvos oro uostai (LTOU), що управляє литовськими аеропортами, та Національний центр кризового управління (NKVC).
Повідомляється, що у суботу ввечері повітряний простір Литви порушили 25 літальних обʼєктів, два з них фіксували над аеропортом у Вільнюсі. Ймовірно, вони залетіли з Білорусі.
Через це вночі у Литві закрили небо для польотів. Обмеження торкнулися загалом близько 30 рейсів та 6 000 пасажирів. Рейси перенаправляли до Риги, Каунасу та Гланська.
Шість рейсів з Вільнюсу було скасовано — зокрема, до Цюриха, Лондону, Франкфурта, Кутаїсі, Варшави та Копенгагену.
У неділю вранці роботу аеропорту повністю відновили, однак пасажирів попереджають про можливі затримки рейсів протягом дня. Поліція зараз проводить пошуки повітряних куль, що впали.
Це вже не перший подібний випадок у Литві. У серпні у повітряному просторі країни фіксували 26 повітряних куль. Загалом цього року вже помітили близько 500 таких обʼєктів.
За даними спецслужб Литви, зазвичай такі повітряні кулі запускають контрабандисти.
- У вересні в Європі почали фіксувати низку порушень повітряного простору дронами та літаками. Зокрема, російські безпілотники залітали до Польщі та Румунії, їхні уламки знаходили в Болгарії та Латвії. Три винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії. Через появу дронів тимчасово закривали головний аеропорт Копенгагену, їх також фіксували в Норвегії, Німеччині, біля бази ВМС Швеції та військових об’єктів Данії. У Німеччині після цього оголосили про створення Центру захисту від дронів.