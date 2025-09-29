Заступник міністра оборони: Україна очікує на шведські винищувачі Gripen. Що відомо про поставку

Україна очікує додаткові поставки літаків F-16, французьких Mirage і шведських Gripen.

Про це розповів заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк в інтервʼю BBC.

Журналіст запитав, чи під словом «очікуються» маються на увазі всі типи літаків — Mirage, Gripen, F-16, чи лише якийсь конкретний. Генерал Гаврилюк відповів, що перелік літаків названий правильно, проте деталізувати він зараз не буде.

«Давайте, коли побачите їх у повітрі над Україною, тоді будете розуміти», — так він відповів на питання про кількість і терміни поставки.

Що відомо про винищувачі Gripen

Вартість одного винищувача Gripen становить $30—60 мільйонів, залежно від комплектації та умов постачання. Gripen позиціонується як найдешевший винищувач покоління 4+ (класифікація найсучасніших реактивних винищувачів). Ціна варіюється залежно від рівня модернізації.

Якщо порівнювати F-16 і Gripen, то дальність польоту в них майже однакова. Водночас Gripen JAS 39 має важливу перевагу над F-16 — невибагливість до злітно-посадкових смуг і простота міжпольотного обслуговування. За доктриною шведських повітряних сил у разі війни літаки повинні розосереджуватися і базуватися навіть на автомобільних дорогах, що є актуальним в українських умовах.

Крім того, в JAS 39 Gripen — одна з найдешевших вартостей льотної години серед винищувачів, що є важливим для України. Вартість льотної години для версії JAS 39C/D становить $7–8 тисяч, а для версії JAS 39E/F, за непідтвердженими даними, лише $4 тисячі. Для порівняння, льотна година для F-16 коштує близько $7–8 тисяч, а для F/A-18 — взагалі $12–18 тисяч.

Літаків Gripen виготовили небагато, зараз їх на озброєнні країн стоїть менш як 250 одиниць. Ці винищувачі використовують у Швеції, Словаччині, Польщі, Чехії, Угорщині, Малайзії, Таїланді, ПАР та Бразилії. Кількість літаків на озброєнні в цих країнах порівняно невелика, 13—15 одиниць.

F-16 для України

У 2023 році Україна та її союзники створили «Авіаційну коаліцію», метою якої стала передача Україні бойових літаків F-16. Першу партію F-16 Україні передали Нідерланди, про що стало відомо в жовтні 2024 року. Вдруге літаки надійшли в Україну в грудні 2024-го, їх відправила Данія.

Загалом F-16 погодилися передати Києву чотири держави-союзниці: Нідерланди (24 літаки), Данія (19 літаків), Бельгія (30 літаків до 2028 року) і Норвегія (6 літаків).

Міністр оборони Норвегії заявляв у травні цього року, що його країна постачить Україні всі обіцяні винищувачі F-16 до кінця 2025 року.