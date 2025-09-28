Естонія виділила €10 мільйонів на закупівлю зброї для України за механізмом PURL

Естонія виділила 10 мільйонів євро у межах ініціативи PURL, за якою для України закуповують озброєння у США.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

За його словами, Естонія вносить ці кошти «для термінового зміцнення оборони України».

«Оскільки Росія не виявляє жодних ознак прагнення до миру, продовжуючи атаки на фронті та повітряні терористичні акти проти українських міст, Україна потребує швидкої підтримки для захисту цивільного населення, утримання позицій та просування до миру», — наголосив естонський голова МЗС.

Що відомо про ініціативу PURL

PURL — це новий механізм, створений представниками США і НАТО для допомоги Україні зброєю.

За системою PURL Україна готує список пріоритетних вимог, куди вноситься зброя, що найбільш необхідна на фронті зараз. Союзники НАТО купують американську зброю або жертвують свою, якщо вона є в арсеналах.

Новий механізм забезпечить швидке постачання західних озброєнь українському війську.

Завдяки PURL країни-союзниці НАТО вже закупили зброї для боротьби з росіянами на $2 мільярди. До ініціативи вже долучилися:

Нідерланди — перша країна, яка профінансувала пакет на €500 мільйонів;

Данія, Норвегія і Швеція разом внесли ще $500 мільйонів;

Німеччина анонсувала закупівлю зброї для України на $500 мільйонів.

До ініціативи також долучився Люксембург. Премʼєр-міністр країни заявив, що пакети озброєння для України коштують по $500 мільйонів кожен, тому Люксембургу необхідні союзники для спільної реалізації таких закупівель. Латвія у 2025 році на цю ініціативу виділить €5 мільйонів.

За такою схемою західні партнери сподіваються надати Україні військової допомоги загалом на $10 мільярдів.

Вже 16 вересня адміністрація Дональда Трампа вперше затвердила пакети військової допомоги Україні за новим механізмом PURL, де поставки американської зброї фінансуватимуть країни НАТО.