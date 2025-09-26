Віталія Зайченка звільнили з посади голови правління «Укренерго»

Наглядова рада «Укренерго» звільнила Віталія Зайченка з посади голови правління компанії — він пробув на посаді лише три місяці.
Про це повідомив заступник голови комітету Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко, а також «Економічна правда», «Суспільне» та Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела.
В. о. голови правління, за інформацією джерел медіа, призначили члена правління Олексія Брехта.
Крім Зайченка і Брехта, в правління «Укренерго», формування якого завершилося нещодавно, входять Олег Павленко, Олег Скрипник та Іван Юрик. За словами Кучеренка, всіх членів правління зробили виконувачами обовʼязків. Причини такого рішення поки невідомі.
Офіційного підтвердження від «Укренерго» про кадрові зміни поки нема.
- Зайченко став головою правління «Укренерго» лише в червні цього року, до цього він був членом правління. Зайченко змінив на посаді Володимира Кудрицького, звільненого у вересня 2024 року.
- Видання Forbes Ukraine та «Економічна правда» з посиланням на джерела написали, що президент України Володимир Зеленський вимагав від Кудрицького написати заяву про звільнення за власним бажанням — через поганий захист енергообʼєктів. Журналісти писали, що Кудрицький відмовився написати заяву, тож його звільнення розглядала наглядова рада.
- 3 вересня 2024-го голова наглядової ради «Укренерго» Данієль Доббені та її член Педер Андреасен достроково припинили свої повноваження через звільнення Володимира Кудрицького, яке вважають політично вмотивованим. Обовʼязки Кудрицького після звільнення тимчасово виконував Олексій Брехт.