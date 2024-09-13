Наглядова рада «Укренерго» призначила виконувача обовʼязків голови правління

Наглядова рада НЕК «Укренерго» призначила Олексія Брехта виконувачем обов’язків голови правління «Укренерго».

Про це повідомила пресслужба.

Протягом двох останніх років Брехт був членом правління «Укренерго». Він відповідав за експлуатацію, відновлення і розвиток мережі системи передачі. У компанії працює вже 23 роки, а в енергетичному секторі — 25.

Олексі Брехт сказав, що зараз головними завданнями є підготовка до опалювального сезону та відновлення обʼєктів, пошкоджених через російські обстріли.

За його словами, «Укренерго» зберігатиме курс на залучення міжнародної допомоги для відновлення високовольтної мережі та посилення її стійкості. Одна з цілей — поглибити інтеграцію до європейського енергетичного простору.