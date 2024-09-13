Наглядова рада «Укренерго» призначила виконувача обовʼязків голови правління

Наглядова рада НЕК «Укренерго» призначила Олексія Брехта виконувачем обов’язків голови правління «Укренерго».
Про це повідомила пресслужба.
Протягом двох останніх років Брехт був членом правління «Укренерго». Він відповідав за експлуатацію, відновлення і розвиток мережі системи передачі. У компанії працює вже 23 роки, а в енергетичному секторі — 25.
Олексі Брехт сказав, що зараз головними завданнями є підготовка до опалювального сезону та відновлення обʼєктів, пошкоджених через російські обстріли.
За його словами, «Укренерго» зберігатиме курс на залучення міжнародної допомоги для відновлення високовольтної мережі та посилення її стійкості. Одна з цілей — поглибити інтеграцію до європейського енергетичного простору.
- 30 серпня українські видання Forbes Ukraine та «Економічна правда» з посиланням на джерела написали, що президент України Володимир Зеленський на засіданні Ставки нібито звернувся до голови правління «Укренерго» Володимира Кудрицького з вимогою написати заяву про звільнення за власним бажанням — через поганий захист енергообʼєктів. Журналісти писали, що Кудрицький відмовився написати заяву. Тож розглянути його звільнення мала наглядова рада.
- Увечері 2 вересня нардеп Ярослав Железняк і кілька українських медіа повідомили про звільнення Володимира Кудрицького з посади голови «Укренерго» — за це проголосували четверо членів наглядової ради. Обовʼязки голови «Укренерго» буде виконувати заступник голови правління Олексій Брехт.
- 3 вересня голова наглядової ради «Укренерго» Данієль Доббені та її член Педер Андреасен достроково припинили свої повноваження через звільнення Володимира Кудрицького, яке вважають політично вмотивованим.