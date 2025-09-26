Сили оборони вже втретє атакували Афіпський НПЗ у РФ

Українські військові вночі 26 вересня атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Удар вночі здійснили Сили безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

У Генштабі підтвердили влучання і пожежу на території заводу. Ступінь пошкоджень уточнюють.

НПЗ у серпні вже двічі опинявся під атакою українських дронів. Цей нафтопереробний завод виробляє бензин і дизельне пальне та забезпечує ними армію загарбників. Річний обсяг переробки — 6,25 мільйона тонн нафти на рік.