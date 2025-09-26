Сили оборони вже втретє атакували Афіпський НПЗ у РФ

Українські військові вночі 26 вересня атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.
Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.
Удар вночі здійснили Сили безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
У Генштабі підтвердили влучання і пожежу на території заводу. Ступінь пошкоджень уточнюють.
НПЗ у серпні вже двічі опинявся під атакою українських дронів. Цей нафтопереробний завод виробляє бензин і дизельне пальне та забезпечує ними армію загарбників. Річний обсяг переробки — 6,25 мільйона тонн нафти на рік.
- 25 серпня агентство Reuters писало, що українські атаки по 10 нафтопереробних заводах РФ вивели з ладу щонайменше 17% потужностей російської нафтопереробки — це еквівалентно 1,1 мільйона барелів на день.
- 26 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що лише за неповні два місяці українські військові атакували 85 важливих обʼєктів на території ворога.