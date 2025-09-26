Сирський: Менш ніж за два місяці ЗСУ атакували 85 важливих обʼєктів у РФ

Лише за неповні два місяці українські військові атакували 85 важливих обʼєктів на території ворога.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на зустрічі з представниками медіа 26 вересня.

За його словами, 33 атаковані обʼєкти — це воєнні цілі: бази, склади, арсенали, аеродроми, авіація на стоянках.

Ще 52 — це обʼєкти воєнно-промислового комплексу: підприємства, що виготовляють зброю, боєприпаси, бойові частини, двигуни, ракетне паливо, дрони — «все те, що щоденно використовується проти України».

Сирський назвав далекобійні безпілотники, що здатні бити вглиб російської території (DeepStrike), «сильною стороною» армії та «ефективною програмою, яка вже довела свою результативність».

Головком наголосив, що результатом DeepStrike є паливна криза ву РФ, яка безпосередньо впливає на логістику і забезпечення ворожої армії.

«Можливості воєнно-промислового комплексу противника істотно знижено — і ми бачимо це на полі бою. Це змусило російський флот ховатися на базі в Новоросійську і виходити лише на короткий термін — для ракетних ударів, а потім знову повертатися до укриттів. Це також змусило противника відтягнути тактичну авіацію на значні відстані від лінії фронту», — розповів Сирський.

Наразі, за словами генерала, в українській армії нарощують підрозділи, що здійснюють DeepStrike. Паралельно вдосконалюється система їхнього застосування та командна вертикаль для досягнення максимальної ефективності.