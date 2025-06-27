Міноборони: Україна в кілька разів збільшить кількість далекобійних атак по РФ

Україна в кілька разів збільшить кількість далекобійних атак по РФ.
Про це журналістам повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає кореспондентка «Бабеля».
«Приблизно два тижні тому було ухвалено рішення збільшити кількість операцій у декілька разів, і вже готується контрактація нових десятків тисяч далекобійних дронів, щоб наростити інтенсивність і масштаб ударів», — зазначив він.
Міністр також розповів, що минулого року Україна розробила план системних далекобійних операцій і законтрактувала кілька десятків тисяч далекобійних дронів (deepstrike), що дозволило регулярно здійснювати високоточні удари по критичних цілях у глибині ворога.