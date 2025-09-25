Над військовою базою у Франції літали невідомі дрони. Раніше там тренували українських бійців

У ніч проти 22 вересня над військовою базою «Мурмелон-ле-Гран» у департаменті Марна на північному сході Франції зафіксували проліт неідентифікованих дронів. Територія бази охоплює понад 10 000 гектарів.

Про це пишуть міжнародне французьке радіо RFI і France 3 з посиланням на AFP.

25 вересня інформацію підтвердили у відповідній державній службі. Про невідомі БпЛА над військовою базою повідомила агентству AFP відомча військова делегація департаменту Марна.

У відомстві уточнили, що йшлося про невеликі пристрої, а «не про дрони, якими керують військові». Цей інцидент називають «винятковим» і підкреслюють, що на цей час немає жодних підстав вважати, що може йтися про втручання іноземних держав.

Минулого року військова база «Мурмелон-ле-Гран» приймала українських солдатів для навчання в рамках оперативної групи «Шампань». Цього року на базі серед іншого розташовується «центр тактичної підготовки безпілотників».

Наразі триває розслідування. Після інциденту на базі вжили заходів для підвищення пильності.

Порушення Росією повітряного простору країн НАТО

Вночі 10 вересня повітряний простір Польщі порушили російські дрони під час атаки Росії на Україну. Це стало першим випадком, коли польська авіація збивала безпілотники над своєю територією.

Увечері 13 вересня російські дрони вкотре залетіли на територію Румунії. За словами президента України Володимира Зеленського, дрон заглибився на територію Румунії майже на 10 км і перебував у повітряному просторі країни НАТО приблизно 50 хвилин.

Уламки безпілотників також знаходили на пляжах Болгарії та Латвії.

Три російські винищувачі МіГ-31 19 вересня без дозволу ввійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і перебували там загалом 12 хвилин.

23 вересня головний аеропорт столиці Данії Копенгагену закривали на чотири години через дрони. Тоді поліціянти не збили невідомі БпЛА. Цей інцидент Данія назвала найсерйознішим нападом на її критично важливу інфраструктуру і повʼязала його із серією вторгнень російських безпілотників та іншими порушеннями по всій Європі. Тієї ж ночі дрони фіксували над головним аеропортом Норвегії.

У ніч проти 25 вересня Данія закривала аеропорт «Ольборг» на півночі країни через дрони в повітряному просторі.