Румунського найманця Гораціу Потру затримали в Дубаї. На батьківщині його звинувачують у спробі держперевороту і звʼязках з Росією

У Дубаї 24 вересня затримали найманця Гораціу Потру. Румунська прокуратура стверджує, що він — лідер найманців, які готували переворот на користь проросійського кандидата у президенти Келіна Джорджеску.

Про це пишуть румунське медіа Digi24 і BBC.

У 327-сторінковому обвинувальному висновку Генеральної прокуратури Румунії, на який посилається BBC, йдеться, що румунські найманці, що мали бойовий досвід у країнах Африки, збиралися влаштувати так звану другу революцію, щоб привести до влади Джорджеску.

В обвинувальному акті наведено деталі зустрічей і листування між учасниками змови та Джорджеску у грудні 2024 року. Описується активна участь Росії в онлайн-просуванні кандидатури Джорджеску напередодні президентських виборів.

Getty Images

Джорджеску несподівано виграв перший тур президентських виборів у листопаді 2024 року, набравши 23% голосів. При цьому опитування громадської думки, проведені до виборів, не називали Джорджеску серед фаворитів — його підтримка становила лише близько 5%. Влада країни запідозрила його у накрутці голосів через TikTok, а також у тому, що за цим може стояти Росія. Результати першого туру анулював Конституційний суд, а щодо Джорджеску та його соратників розпочали розслідування.

У лютому цього року румунські силовики провели близько 50 обшуків у 27 людей, пов’язаних із Джорджеску, та в офісах чотирьох компаній. В одного з них, Гораціу Потри, якого румунські медіа іноді називають «румунським Пригожиним» (за аналогією з убитим очільником російської «ПВК Вагнера») за участь у найманських операціях в Африці, знайшли зброю, набої, золоті злитки вагою 25 кг і величезні суми готівки у різних валютах. Сам Потра запевняв, що гроші та золото — чесно зароблені заощадження і він просто не довіряє банкам.

У результаті дев’ятимісячного розслідування румунської поліції та спецслужб прокуратура країни дійшла висновку, що Джорджеску, Потра та ще два десятки людей брали участь у змові, спрямованій проти конституційного ладу Румунії. Серед інших, в обвинувальному акті вказані також син Потри Доріан та його брат Александру-Космін, яких теж затримали в Дубаї.