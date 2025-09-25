Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і міністр закордонних справ Сирії Асаад аш-Шейбані підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Комюніке підписали під час зустрічі президента України Володимира Зеленського із президентом Сирії Ахмедом Хусейном аш-Шараа в Нью-Йорку.

«Раді цьому важливому кроку і готові підтримати сирійський народ на шляху до стабільності», — написав Зеленський.

Лідери обговорили перспективні галузі для розвитку двосторонніх відносин, зокрема проєкти у сфері сільського господарства. Також президенти торкнулися теми безпекових загроз для обох країн і важливості протидії їм.

Президенти домовилися будувати відносини на основі взаємної поваги та довіри.

Що передувало

8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла у столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці сформували перехідний уряд — його очолив Мухаммед Башир, який керував «Урядом порятунку» — політичною структурою, створеною 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.

Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) Ахмед аль Шараа став новим президентом Сирії у січні 2025 року.