Держсекретар США і голова МЗС Росії провели зустріч у Нью-Йорку. Рубіо висунув Лаврову умови щодо війни в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели зустріч у кулуарах Генеральної Асамблеї ООН 24 вересня.
Про це йдеться у заяві Держдепу США.
Там розповіли, що під час зустрічі держсекретар США повторив заклик президента США Дональда Трампа до Росії «зупинити вбивства в Україні». Він також наголосив на необхідності, «аби Москва вжила значущих заходів для довгострокового врегулювання російсько-української війни».
Речниця російського МЗС Марія Захарова у телеграмі опублікувала два фото «зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств Росії та США» без додаткових коментарів.
Російські пропагандистські медіа пишуть, що розмова між делегаціями тривала більш ніж 50 хвилин.
У російському МЗС кажуть, що на зустрічі Лавров і Рубіо «звірили годинники за всім комплексом двостороннього порядку денного, включаючи перспективи відновлення суспільно-політичних контактів».
Журналістка CNN Дженніфер Ханслер після переговорів запитала у Лаврова, як вони пройшли. За її словами, він показав палець догори.
- Перед цим президент США Дональд Трамп різко змінив свою риторику щодо України та Росії. Під час виступу на сесії Генасамблеї ООН 23 вересня він розкритикував країни, які досі закуповують енергоресурси в Росії, та пригрозив РФ «жорсткими тарифами».
- Також після зустрічі з Володимиром Зеленським того ж дня Трамп заявив, що Україна, за підтримки Євросоюзу, у змозі воювати і повернути усю свою територію у її первісному вигляді.