Держсекретар США і голова МЗС Росії провели зустріч у Нью-Йорку. Рубіо висунув Лаврову умови щодо війни в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели зустріч у кулуарах Генеральної Асамблеї ООН 24 вересня.

Про це йдеться у заяві Держдепу США.

Там розповіли, що під час зустрічі держсекретар США повторив заклик президента США Дональда Трампа до Росії «зупинити вбивства в Україні». Він також наголосив на необхідності, «аби Москва вжила значущих заходів для довгострокового врегулювання російсько-української війни».

Речниця російського МЗС Марія Захарова у телеграмі опублікувала два фото «зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств Росії та США» без додаткових коментарів.

Російські пропагандистські медіа пишуть, що розмова між делегаціями тривала більш ніж 50 хвилин.

У російському МЗС кажуть, що на зустрічі Лавров і Рубіо «звірили годинники за всім комплексом двостороннього порядку денного, включаючи перспективи відновлення суспільно-політичних контактів».

Журналістка CNN Дженніфер Ханслер після переговорів запитала у Лаврова, як вони пройшли. За її словами, він показав палець догори.