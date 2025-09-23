Трамп на Генасамблеї ООН пригрозив Росії «жорсткими тарифами» та закликав інші країни долучитись

Президент США Дональд Трамп 23 вересня під час виступу на сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку розкритикував країни, які досі закуповують енергоресурси в Росії та пригрозив РФ «жорсткими тарифами».

Виступ американського президента транслювало «Суспільне».

Говорячи про Україну американський президент зазначив, що сподівався, що закінчити цю війну «буде простіше».

«Я сподівався, що війну в Україні вдасться зупинити і це буде найпростіше з тих сім війн, які я зупинив. Однак під час війни бувають несподіванки. Як Путін сподівався перемогти за 3 дні, але так не сталося. Не сталось маленької переможної війни, Росія не виглядає через це добре», — зазначив він.

Він додав, що Індія та Китай — основні джерела фінансування РФ, оскільки продовжують купувати російську нафту і газ. Однак, як підкреслив, Трамп, російські енергоресурси купують і країни НАТО — тим самим спонсоруючи війну проти себе.

«Якщо Росія не погодиться шукати мирних рішень, ми будемо готові накласти дуже жорсткі тарифи. І всі інші країни мали б до нас долучитись і теж ухвалити такі рішення», — додав президент США.

Getty Images / «Бабель»

Окремо під час свого виступу Трамп розкритикував ООН за відсутність успіхів у припинення міжнародних конфліктів, а також країни, які визнали Палестину — це рішення він назвав «винагородою для ХАМАС».

Він також закликав країни «припинити розробку біологічної та ядерної зброї», а кліматичні зміни назвав «найбільшою аферою, яку коли-небудь вчиняли у світі».

Погрози санкціями Росії

Трамп уже не раз встановлював дедлайн Росії для припинення вогню і погрожував наслідками, якщо РФ цього не зробить. Наприклад, останнього разу 8 серпня було кінцевим терміном для РФ — президент США казав, що якщо до цього часу не буде припинення вогню, то на Росію чекатимуть «жорсткі санкції». Проте жодних обмежень він так і не ввів, хоча РФ проігнорувала всі дедлайни та вимоги. У ті ж дати стало відомо, що лідери зустрінуться 15 серпня.

Трамп 13 серпня знову заявив, що «будуть серйозні наслідки», якщо Росія не погодиться припинити війну. На запитання, чи зіткнеться Росія з наслідками за те, що не рухатиметься до мирної угоди щодо України, Дональд Трамп відповів: «Так, зіткнеться».

Путін і Трамп 15 серпня провели перемовини у форматі «три на три». Жодних суттєвих заяв про припинення вогню в Україні та повʼязані з цим питання лідери не зробили.

А вже наступного дня, 16 серпня, Трамп заявив, що не вводитиме проти РФ додаткових санкцій чи інших «серйозних наслідків» зараз.