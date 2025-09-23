Трамп: Україна за підтримки ЄС має всі можливості повернути всю територію у її первісному вигляді

Україна, за підтримки Європейського Союзу, у змозі воювати і повернути усю свою територію у її первісному вигляді.
Про це президент США Дональд Трамп написав у Truth Social після зустрічі з Володимиром Зеленським на полях Генасамблеї ООН.
«З часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, і зокрема НАТО, відновлення первісних кордонів, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б ні? Росія воює безладно вже три з половиною роки — війну, яку реальна військова сила мала б виграти менше ніж за тиждень», — наголосив він.
Він додав, що це «не применшує значення Росії», а робить її дуже схожою на «паперового тигра».
«Коли люди в Москві та у всіх великих містах, містечках і районах по всій Росії дізнаються, що насправді відбувається з цією війною, факт того, що їм майже неможливо дістати бензин через довгі черги, які утворюються, та всі інші речі, що відбуваються в їхній воєнній економіці — де більшість їхніх грошей витрачається на війну з Україною, яка має великий дух і постійно зміцнюється — Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді і, хто знає, можливо, навіть просунутися далі!» — підкреслив Трамп.
Він додав, що Путін і Росія мають великі економічні проблеми, і саме зараз час для дій України.
- Раніше цього ж дня, виступаючи на сесії Генасамблеї ООН, Трамп розкритикував країни, які досі закуповують енергоресурси в Росії, та пригрозив РФ «жорсткими тарифами».
- Він також разом з Зеленським провів коротку пресконференцію, на якій погодився з твердженням, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують повітряний простір членів Альянсу.