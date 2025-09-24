Сили оборони атакували НПЗ, нафтоперекачувальну станцію та завод дронів у Росії

Сили оборони підтвердили атаки на кілька енергетичних обʼєктів Росії 24 вересня, а також удар по Астраханському ГПЗ 22 вересня.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У Башкортостані під атакою було нафтопереробне підприємство «Газпром Нефтехім — Салават». Постраждала установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6. На заводі триває пожежа. Це підприємство переробляло до 10 мільйонів тонн нафти на рік та є ключовим виробником рідкого ракетного палива в Росії.

У Волгоградській області РФ атакували нафтоперекачувальну станцію «Кузьмичи-1», що є частиною системи транспортування сирої нафти в південні регіони РФ. Також під ударом була нафтоперекачувальна станція «Зензеватка», яка забезпечує транспортування нафти через магістральний нафтопровід «Куйбишев — Тихорецьк».

Сили оборони також поцілили по виробництву БпЛА в населеному пункті Валуйки, що в Бєлгородській області РФ. Зафіксовано влучання та пожежу.

Генштаб підтвердив й успішну атаку 22 вересня по Астраханському газопереробному заводу. Пошкоджено ділянки виробництва, що спричинило зупинку частини виробничого процесу. Про те, що виробництво на заводі припинилось, раніше писало агентство Reuters.

Цей ГПЗ є одним з найбільших у світі газохімічних комплексів і головним виробником сірки для вибухівки в РФ, забезпечуючи до 66% російського виробництва. Річний об’єм переробки нафтопродуктів на Астраханському ГПЗ становить до 3,2 мільйона тонн на рік.