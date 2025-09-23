Reuters: Астраханський газопереробний завод у Росії призупинив роботу після атаки дронами

Астраханський газопереробний завод у Росії, який контролює енергетичний гігант «Газпром», призупинив виробництво моторного палива 22 вересня після пожежі, спричиненої атакою дрона.

Про це повідомили Reuters три галузеві джерела.

За їхніми словами, вогонь охопив установку з виробництва конденсату потужністю 3 мільйони тонн на рік. Вона виробляє бензин і дизель.

Джерела зазначили, що завод, розташований поблизу Каспійського моря, приблизно за 1 675 км від українського кордону, може відновити виробництво лише через кілька тижнів або навіть місяців.

Санкт-Петербурзька товарна біржа з понеділка, 22 вересня, призупинила продаж оптових партій палива з Астраханського заводу.

На завод також здійснювали атаку дронами на початку лютого, через що виробництво пального було зупинене. Галузеві джерела повідомили, що пошкоджена установка відновила роботу наприкінці серпня.

У 2024 році завод переробив 1,8 мільйона тонн стабільного конденсату, виробивши 800 тисяч тонн бензину, 600 тисяч тонн дизелю та 300 тисяч тонн мазуту.