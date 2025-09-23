Reuters: Астраханський газопереробний завод у Росії призупинив роботу після атаки дронами

Астраханський газопереробний завод у Росії, який контролює енергетичний гігант «Газпром», призупинив виробництво моторного палива 22 вересня після пожежі, спричиненої атакою дрона.
Про це повідомили Reuters три галузеві джерела.
За їхніми словами, вогонь охопив установку з виробництва конденсату потужністю 3 мільйони тонн на рік. Вона виробляє бензин і дизель.
Джерела зазначили, що завод, розташований поблизу Каспійського моря, приблизно за 1 675 км від українського кордону, може відновити виробництво лише через кілька тижнів або навіть місяців.
Санкт-Петербурзька товарна біржа з понеділка, 22 вересня, призупинила продаж оптових партій палива з Астраханського заводу.
На завод також здійснювали атаку дронами на початку лютого, через що виробництво пального було зупинене. Галузеві джерела повідомили, що пошкоджена установка відновила роботу наприкінці серпня.
У 2024 році завод переробив 1,8 мільйона тонн стабільного конденсату, виробивши 800 тисяч тонн бензину, 600 тисяч тонн дизелю та 300 тисяч тонн мазуту.
- Останніми місяцями Україна активно атакує енергетичні обʼєкти Росії. Агентство Reuters 25 серпня писало, що українські атаки по 10 нафтопереробних заводах РФ вивели з ладу щонайменше 17% потужностей російської нафтопереробки — це еквівалентно 1,1 мільйона барелів на день.
- Командир Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді 28 серпня написав, що за два тижні нафтопереробні потужності Росії скоротились на 21%.