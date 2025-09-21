У Чехії створять координаційну групу для захисту країни від дронів. Чим вона займатиметься

Уряд Чехії вирішив створити координаційну групу для захисту від дронів, зокрема російських.

Про це повідомив премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала, передає чеське медіа iROZHLAS.

За його словами, до складу групи увійдуть, серед інших, експерти з міністерств оборони, внутрішніх справ, транспорту, чеської армії та поліції.

Вони моніторитимуть розвиток технологій, пропонуватимуть різні заходи, зокрема законодавчі, а ще координуватимуть окремі органи влади у цій сфері.

«Таким чином ми посилюємо захист нашої країни від нових загроз, які бачимо недалеко від себе», — сказав чеський прем’єр-міністр.

Фіала каже, що як часто група збиратиметься та в чому саме полягатиме її робота, стане зрозуміло найближчими днями.

Міністр оборони Яна Чернохова сказала, що уряд розвиває багаторівневу систему протиповітряної оборони, яка включає не лише дрони. Вона додала, що тендер на закупівлю кількох сотень безпілотників різних типів теж є частиною цього підходу.

За словами Чернохової, важливо, щоб усі рівні системи працювали як єдине ціле. Також вона наголосила, що координаційна група під егідою Ради державної безпеки також займалася питаннями участі в певній міжнародній співпраці.

Російські дрони над країнами НАТО

Вночі 10 вересня повітряний простір Польщі порушили російські дрони під час атаки Росії на Україну. Це стало першим випадком, коли польська авіація збивала безпілотники над своєю територією. За даними Повітряних сил ЗСУ, щонайменше 8 БпЛА вийшли за межі держкордону України в напрямку Польщі.

Премʼєр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі порушили щонайменше 19 разів. Через вторгнення російських дронів у Польщу НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени Альянсу можуть ініціювати консультації, коли, на їхню думку, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека когось із членів опиняються під загрозою.

Увечері 13 вересня російські дрони вкотре залетіли на територію Румунії. За словами президента України Володимира Зеленського, дрон заглибився на територію Румунії майже на 10 км і перебував у повітряному просторі країни НАТО приблизно 50 хвилин.

Міністр оборони Румунії Йонуц Моштяну заявив, що їхні винищувачі F-16 були «дуже близькі» до того, щоб збити російський дрон, але цього не сталося, бо він полетів до України.