Британські винищувачі вперше патрулювали небо над Польщею

Два британських винищувачі Typhoon в ніч з 19 на 20 вересня здійснили свій перший бойовий виліт і патрулювали небо над Польщею в межах місії НАТО «Східний вартовий», щоб посилити оборону Альянсу на східному фланзі після вторгнення російських безпілотників у Польщу 10 вересня.

Про це повідомив британський уряд.

Увечері 19 вересня два британських винищувачі з авіабази «Конінгсбі» в Лінкольнширі разом із літаком-заправником Voyager злетіли, щоб патрулювати польський повітряний простір і протидіяти можливим загрозам з боку Росії, зокрема дронам. Уже наступного ранку, 20 вересня, вони безпечно повернулися до Великої Британії.

«Винищувачі Typhoon Королівських повітряних сил здійснили свій перший політ у межах місії протиповітряної оборони над Польщею, надіславши чіткий сигнал: повітряний простір НАТО буде захищено. Я пишаюся видатними британськими пілотами та екіпажами, які взяли участь у цій успішній операції для захисту наших союзників від безрозсудної російської агресії», — сказав міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

У британському уряді кажуть, що відданість Великої Британії НАТО є незмінною. Британські Збройні сили продовжують відігравати провідну роль в Альянсі — від постійної присутності армії в Естонії у складі Сил передового базування НАТО до тривалих місій з патрулювання повітряного простору Європи силами ВПС. За останні 18 місяців ВПС Великої Британії направляли винищувачі Typhoon як до Польщі, так і до Румунії для захисту повітряного простору НАТО.

Російські дрони в Польщі 10 вересня

Вночі 10 вересня повітряний простір Польщі порушили російські дрони під час атаки Росії на Україну. Це стало першим випадком, коли польська авіація збивала безпілотники над своєю територією. За даними Повітряних сил ЗСУ, щонайменше 8 БпЛА вийшли за межі держкордону України в напрямку Польщі.

Премʼєр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі порушили щонайменше 19 разів. Через вторгнення російських дронів у Польщу НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени Альянсу можуть ініціювати консультації, коли, на їхню думку, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека когось із членів опиняються під загрозою.