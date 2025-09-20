У Польщі знайшли останній з дронів РФ, що залетіли до країни 10 вересня

У Польщі 20 вересня поліція виявила, ймовірно, останній російський дрон з тих, що прилетіли в країну в ніч з 9 на 10 вересня.

Про це пише RMF24.

Дрон знайшли сьогодні близько 14:00. Він лежав у полі за кілька десятків метрів від будинків. Його помітив власник ділянки в місті Корше.

У місцевій прокуратурі заявили, що це «пінопластовий дрон». Його стан свідчить про те, що він пролежав кілька днів у полі.

«Зараз ми вважаємо, що це останній із розшукуваних дронів, які вночі з 9 на 10 вересня залетіли на територію Польщі», — зазначив речник Окружної прокуратури в Ольштині Даніель Бродовський.

Російські дрони в Польщі 10 вересня

Вночі 10 вересня повітряний простір Польщі порушили російські дрони під час атаки Росії на Україну. Це стало першим випадком, коли польська авіація збивала безпілотники над своєю територією. За даними Повітряних сил ЗСУ, щонайменше 8 БпЛА вийшли за межі держкордону України в напрямку Польщі.

Премʼєр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі порушили щонайменше 19 разів. Через вторгнення російських дронів у Польщу НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени Альянсу можуть ініціювати консультації, коли, на їхню думку, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека когось із членів опиняються під загрозою.