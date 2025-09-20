Суд США заборонив Meta передавати адміністрації Трампа дані користувачів Instagram, які розкрили інформацію про кількох міграційних агентів

Федеральний суддя США зобов’язав Meta не передавати Міністерству внутрішньої безпеки (DHS) особисту інформацію користувачів Instagram, яких звинувачують у доксингу співробітників імміграційної служби.

Про це пише Politico.

Американські активісти на анонімних інстаграм-аккаунтах викладали імена та фотографії офіцерів імміграційної служби, які брали участь в операціях з контролю міграції, аби публічно їх засоромити.

Після цього, 3 вересня, відомство надіслало Meta повідомлення, вимагаючи імена, електронні адреси та номери телефонів власників цих аккаунтів.

Центр захисту громадянських свобод й Американський союз громадянських свобод звернулись до суду з проханням заборонити Meta розкривати ці дані.

У поданих документах стверджується, що вимоги DHS порушують захист анонімних політичних висловлювань, гарантований Першою поправкою, а також наголошується, що закон дозволяє знімати правоохоронців і публікувати їхні імена.

Зрештою суд виніс постанову, якою заборонив Meta «надавати запитувану інформацію без подальшого рішення суду», доки не буде визначено законність повістки.

Політика Трампа щодо мігрантів

У перший день президентства Дональд Трамп підписав указ, який забороняє видавати документи про американське громадянство дітям, народженим на території США від батьків, які або незаконно перебувають у США, або в ситуаціях, коли мати тимчасово перебуває у США, наприклад, за візою, а батько не є громадянином.

А наступного дня він підписав указ, яким закрив південний кордон країни з Мексикою для «нелегальних мігрантів» і наказав депортувати тих, хто нелегально потрапив у США з Мексики.

Згодом у США призупинили низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в країні. Зокрема, програму Uniting for Ukraine, за якою вʼїжджали українці. Це рішення заблокує в’їзд іммігрантів, що тікають з деяких найбільш нестабільних і небезпечних місць у світі. Крім України, програми пропонували тимчасовий захист іммігрантам з Куби, Гаїті та Венесуели.

А наприкінці березня Трамп позбавив 530 тисяч кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців правового статусу, який дозволяв їм легально перебувати у США.