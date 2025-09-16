Медіа: Будинок у Польщі під час нальоту російських дронів постраждав не від уламків БпЛА, а від ракети з F-16

Під час вторгнення російських дронів у Польщу в ніч проти 10 вересня ракета від винищувача F-16 влучила в будинок у селі Вирики-Воля, що поблизу Любліна. Раніше повідомляли, що дім пошкодив дрон або його уламки.
Про те, що це була ракета з F-16, пише польська газета Rzeczpospolitej з посиланням на джерело.
За даними видання, ракета намагалася збити дрон, але мала несправність системи наведення.
«Це була ракета класу «повітря — повітря» AIM-120 AMRAAM з нашого F-16, яка під час польоту мала несправність системи наведення і не спрацювала», — каже одне з джерел видання.
Ракета завдовжки близько трьох метрів і вагою понад 150 кг не вибухнула, бо спрацювали запобіжники.
«Об’єкт наразі не ідентифіковано ані як дрон, ані як його уламки», — заявили в прокуратурі.
Прокурорка Агнешка Кемпка, речниця Окружної прокуратури в Любліні, заявила, що наразі не може остаточно сказати, що саме впало на будинок у Вириках — чекають експертизу, яку має провести спеціаліст з військового озброєння.
Кемпка додала, що огляд місця події «дав відповіді на певні запитання», але оприлюднити ці дані неможливо — таке рішення ухвалив слідчий.
- Вночі 10 вересня повітряний простір Польщі порушили російські дрони під час атаки Росії на Україну. Це стало першим випадком, коли польська авіація збивала безпілотники над своєю територією. За даними Повітряних сил ЗСУ, щонайменше 8 БпЛА вийшли за межі держкордону України в напрямку Польщі.
- Премʼєр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі порушили щонайменше 19 разів. Через вторгнення російських дронів у Польщу НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени Альянсу можуть ініціювати консультації, коли, на їхню думку, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека когось із членів опиняються під загрозою.