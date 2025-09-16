Медіа: Будинок у Польщі під час нальоту російських дронів постраждав не від уламків БпЛА, а від ракети з F-16

Під час вторгнення російських дронів у Польщу в ніч проти 10 вересня ракета від винищувача F-16 влучила в будинок у селі Вирики-Воля, що поблизу Любліна. Раніше повідомляли, що дім пошкодив дрон або його уламки.

Про те, що це була ракета з F-16, пише польська газета Rzeczpospolitej з посиланням на джерело.

За даними видання, ракета намагалася збити дрон, але мала несправність системи наведення.

«Це була ракета класу «повітря — повітря» AIM-120 AMRAAM з нашого F-16, яка під час польоту мала несправність системи наведення і не спрацювала», — каже одне з джерел видання.

Ракета завдовжки близько трьох метрів і вагою понад 150 кг не вибухнула, бо спрацювали запобіжники.

«Об’єкт наразі не ідентифіковано ані як дрон, ані як його уламки», — заявили в прокуратурі.

Прокурорка Агнешка Кемпка, речниця Окружної прокуратури в Любліні, заявила, що наразі не може остаточно сказати, що саме впало на будинок у Вириках — чекають експертизу, яку має провести спеціаліст з військового озброєння.

Кемпка додала, що огляд місця події «дав відповіді на певні запитання», але оприлюднити ці дані неможливо — таке рішення ухвалив слідчий.

Polsat News