Джерела «Бабеля»: ГУР ліквідував у Росії окупантів, причетних до страт українських військовополонених

Головне управління розвідки провело спеціальну операцію біля російської військової частини — там пролунали вибухи, відомо про загиблих та поранених військовослужбовців.
Про це повідомили джерела «Бабеля» у розвідці.
Операцію провели у районі населеного пункту Щитова поблизу Владивостока у Приморському краї. Там дислокується 47 окремий десантно-штурмовий батальйон 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти, який брав участь у бойових діях під Києвом, Вугледаром, у Маріуполі, на Курському та Покровському напрямках. Російська 155 бригада відзначилася особливою жорстокістю щодо місцевого населення та стратами українських полонених.
О 09:00 за місцевим часом на парковці військової частини стався потужний вибух, а згодом іще один. На місце вибухів прибуло багато техніки та співробітників спецслужб і навіть піднято вертоліт. При в’їзді до селища Щитова оточили район поблизу адміністративних будівель і автостоянок.
Рух транспорту в районі частково перекрили, правоохоронці перевіряють усі автомобілі. Причиною вибухів називають нібито «інцидент з газовим обладнанням».
У результаті операції у Владивостоці відомо про загиблих та поранених окупантів. За свідченням очевидців, на місці події є багато карет швидкої допомоги.
- Українська розвідка регулярно проводить операції на території Росії. Наприклад, 11 вересня дрони ГУР атакували корабель окупантів під Новоросійськом — таких у Росії лише чотири. А 13 вересня під ударом опинилось хімічне виробництво в Пермському краї РФ.