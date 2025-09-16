Новини

Джерела «Бабеля»: ГУР ліквідував у Росії окупантів, причетних до страт українських військовополонених

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

Головне управління розвідки провело спеціальну операцію біля російської військової частини — там пролунали вибухи, відомо про загиблих та поранених військовослужбовців.

Про це повідомили джерела «Бабеля» у розвідці.

Операцію провели у районі населеного пункту Щитова поблизу Владивостока у Приморському краї. Там дислокується 47 окремий десантно-штурмовий батальйон 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти, який брав участь у бойових діях під Києвом, Вугледаром, у Маріуполі, на Курському та Покровському напрямках. Російська 155 бригада відзначилася особливою жорстокістю щодо місцевого населення та стратами українських полонених.

О 09:00 за місцевим часом на парковці військової частини стався потужний вибух, а згодом іще один. На місце вибухів прибуло багато техніки та співробітників спецслужб і навіть піднято вертоліт. При в’їзді до селища Щитова оточили район поблизу адміністративних будівель і автостоянок.

Рух транспорту в районі частково перекрили, правоохоронці перевіряють усі автомобілі. Причиною вибухів називають нібито «інцидент з газовим обладнанням».

У результаті операції у Владивостоці відомо про загиблих та поранених окупантів. За свідченням очевидців, на місці події є багато карет швидкої допомоги.