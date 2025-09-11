Дрони ГУР атакували корабель окупантів під Новоросійськом. Таких у Росії лише чотири

Під ударом українських дронів опинився корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу Чорноморського флоту РФ вартістю $60 мільйонів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Цей корабель росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році. Загалом у ворога лише 4 таких судна.

Корабель обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду, засобами РЕР. Може використовуватись для обстеження дна. Потужність судна становить приблизно 4 МВт.

У момент атаки спецпризначенців ГУР ворожий корабель здійснював радіоелектронну розвідку і патрулював підходи до бухти Новоросійська, де ворог зосередив залишки свого Чорноморського флоту.

Безпілотники влучили в область містка управління, де розташоване обладнання навігації та зв’язку корабля.

У ГУР кажуть, що внаслідок удару знищено апаратуру РЕР ворожого судна. Корабель вивели з ладу, він потребує дороговартісного ремонту.