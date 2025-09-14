ГУР атакував велике хімічне виробництво в Росії

Сили безпілотних систем департаменту активних дій ГУР 13 вересня атакували російське виробництво ПАТ «Метафракс Кемікалс».

Про це «Бабелю» повідомили джерела в розвідці.

«Метафракс Кемікалс» — другий за величиною виробник хімічної продукції органічного синтезу в РФ. Підприємство розташовується в Пермському краї, за 1 600 кілометрів від державного кордону з Україною.

За попередньою інформацією, пошкоджено обладнання для виробництва карбаміду, який використовують у вибухових речовинах. Іншими основними складовими вибухівки, що виробляє підприємство, є уротропін, метанол і пентрит.