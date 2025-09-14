Держсекретар США висловив сумнів, чи дійсно Польща була ціллю атаки російських дронів

Державний секретар США Марко Рубіо не впевнений, чи російські дрони, які збили над Польщею 10 вересня, цілеспрямовано летіли на територію країни НАТО.

Його цитує Reuters.

«Безсумнівно, дрони були запущені навмисно. Питання в тому, чи були цілі направлені до Польщі», — сказав Рубіо.

За його словами, якщо будуть докази того, що ціллю атаки була саме Польща, то це вважатиметься «дуже ескалаційним кроком».

Водночас держсекретар США назвав вторгнення російських дронів у Польщу «неприйнятним, прикрим та небезпечним розвитком подій».

«Є також низка інших можливостей, але я думаю, що ми хотіли б мати всі факти та проконсультуватися з нашими союзниками, перш ніж ухвалювати конкретні рішення», — додав Рубіо.

Збиття російських дронів у Польщі

Вночі 10 вересня повітряний простір Польщі порушили російські дрони під час атаки Росії на Україну. Це стало першим випадком, коли польська авіація збивала безпілотники над своєю територією. За даними Повітряних сил ЗСУ, щонайменше 8 БпЛА вийшли за межі держкордону України в напрямку Польщі.

Премʼєр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі порушили щонайменше 19 разів. Уперше дрони залетіли не з України, «внаслідок помилок або невеликих російських провокацій», а з території Білорусі. Польська влада назвала інцидент «актом агресії».

Через вторгнення російських дронів у Польщу НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени Альянсу можуть ініціювати консультації, коли, на їхню думку, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека когось із членів опиняються під загрозою.

12 вересня НАТО розпочало нову місію, щоб посилити східний фланг Європи.