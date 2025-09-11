Франція направляє додаткові винищувачі для захисту Польщі

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що направить три додаткові винищувачі Rafale для захисту повтіряного простору Польщі.

Про це Макрон написав в X.

«Після вторгнення російських безпілотників до Польщі я вирішив розгорнути три винищувачі Rafale для спільного захисту польського повітряного простору та східного флангу НАТО з нашими союзниками. Я взяв це зобовʼязання вчора перед премʼєр-міністром Польщ», — написав Макрон.

Він додав, що також обговорив це питання з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармер, чия країна також займається обороною східного флангу НАТО.