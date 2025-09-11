Польща на три місяці обмежила польоти вздовж кордонів з Білоруссю та Україною

До 9 грудня у східній частині Польщі обмежать повітряний рух уздовж кордонів з Білоруссю та Україною.
Про це повідомило Польське агентство аеронавігаційних послуг, пише RMF 24.
Обмеження запровадили з міркувань національної безпеки. Так, заборона на польоти в зоні обмеження стосується цивільних літаків і безпілотників. Виняток передбачено лише для військової авіації.
В агентстві зазначили, що польоти вздовж Білорусі та України можуть дозволити після узгодження з оперативною службою Центру повітряних операцій. Умова — щоб ці польоти здійснювалися для надання допомоги в разі загрози життю чи здоровʼю людей або тварин, зокрема під час стихійних лих, катастроф, екологічних загроз або надзвичайних ситуацій.
Також можуть бути дозволені польоти, повʼязані із захистом і контролем критичної інфраструктури.
- Такі обмеження в Польщі застосували після того, як вночі 10 вересня її повітряний простір порушили російські дрони під час атаки Росії на Україну. Це стало першим випадком, коли польська авіація збивала безпілотники над своєю територією. За даними Повітряних сил ЗСУ, щонайменше 8 БпЛА вийшли за межі держкордону України в напрямку Польщі.
- Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі порушили щонайменше 19 разів. Уперше дрони залетіли не з України, «внаслідок помилок або невеликих російських провокацій», а з території Білорусі. Польська влада назвала інцидент «актом агресії».
- Через вторгнення російських дронів у Польщу НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени Альянсу можуть ініціювати консультації, коли, на їхню думку, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека когось із членів опиняються під загрозою.