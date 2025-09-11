Польща на три місяці обмежила польоти вздовж кордонів з Білоруссю та Україною

До 9 грудня у східній частині Польщі обмежать повітряний рух уздовж кордонів з Білоруссю та Україною.

Про це повідомило Польське агентство аеронавігаційних послуг, пише RMF 24.

Обмеження запровадили з міркувань національної безпеки. Так, заборона на польоти в зоні обмеження стосується цивільних літаків і безпілотників. Виняток передбачено лише для військової авіації.

В агентстві зазначили, що польоти вздовж Білорусі та України можуть дозволити після узгодження з оперативною службою Центру повітряних операцій. Умова — щоб ці польоти здійснювалися для надання допомоги в разі загрози життю чи здоровʼю людей або тварин, зокрема під час стихійних лих, катастроф, екологічних загроз або надзвичайних ситуацій.

Також можуть бути дозволені польоти, повʼязані із захистом і контролем критичної інфраструктури.