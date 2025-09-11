Палата представників США схвалила оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік. Скільки заклали на допомогу Україні

Палата представників США 10 вересня ухвалила оборонний законопроєкт на $892,6 мільярда на 2026 фінансовий рік, що почнеться 1 жовтня. У цей бюджет, попри опір багатьох республіканців, заклали $400 мільйонів на програму допомоги Україні у сфері безпеки.
Про це пише The New York Times.
І демократи, і республіканці відхилили пропозицію конгресвумен від Республіканської партії Марджорі Тейлор-Грін скоротити це фінансування для України.
У законопроєкт також додали вимогу, щоб Пентагон звітував перед Конгресом, якщо адміністрація плануватиме скасувати чи призупинити допомогу Україні, яку вже схвалив Конгрес США.
- У липні цей оборонний бюджет схвалив Комітет Сенату з питань Збройних сил США, який заклав $500 мільйонів на допомогу Україні. Водночас Палата представників тоді у своїй версії залишила підтримку України на рівні $300 мільйонів — такої ж суми, як у 2025 році.
- У липні стало відомо, що Пентагон зупинив частину військових поставок для України, які виділили ще за експрезидента США Джо Байдена. Офіційною причиною назвали аудит, який нібито виявив, що запаси озброєнь США занадто скоротилися. Проте згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що постачання зброї відновили.
- Палата представників США — це одна з двох частин американського Конгресу. Саме вона першою розглядає і голосує за нові закони. Якщо більшість депутатів підтримують законопроєкт, його передають на розгляд іншій частині парламенту — Сенату. Без згоди обох палат закон не набуває чинності.