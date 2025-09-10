Польща хоче задіяти статтю 4 Статуту НАТО через ситуацію з дронами. Що це означає

Польща, яка є членом НАТО, вже звернулася до Альянсу з проханням застосувати статтю 4 Північноатлантичного договору через вторгнення російських безпілотників у повітряний простір країни в ніч проти 10 вересня.

Про це сказав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Його слова передає польське видання Onet.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Стаття 4 Північноатлантичного договору передбачає, що держави-члени НАТО проводитимуть спільні консультації, якщо, на думку будь-кого з них, їхній територіальній цілісності, політичній незалежності чи безпеці загрожує небезпека.

«Стаття 4 — це лише прелюдія до глибшої співпраці, і слів недостатньо. Ми розраховуємо на значно більшу підтримку під час консультацій. Це не наша війна, це не лише війна за українців, це війна, це протистояння, яке Росія оголосила всьому вільному світу», — заявив Туск.

Речниця НАТО Еллісон Гарт повідомила «Суспільному», що Північноатлантична рада збирається сьогодні на чергове засідання й обговорить, як Альянсу реагувати на вторгнення дронів на територію Польщі.

У НАТО тим часом офіційно заявили, що генсек Альянсу підтримує звʼязок з керівництвом Польщі після того, як «численні дрони порушили польський повітряний простір». Водночас там не уточнили, чиї саме БпЛА це були.