Польща хоче задіяти статтю 4 Статуту НАТО через ситуацію з дронами. Що це означає

Польща, яка є членом НАТО, вже звернулася до Альянсу з проханням застосувати статтю 4 Північноатлантичного договору через вторгнення російських безпілотників у повітряний простір країни в ніч проти 10 вересня.
Про це сказав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Його слова передає польське видання Onet.
Стаття 4 Північноатлантичного договору передбачає, що держави-члени НАТО проводитимуть спільні консультації, якщо, на думку будь-кого з них, їхній територіальній цілісності, політичній незалежності чи безпеці загрожує небезпека.
«Стаття 4 — це лише прелюдія до глибшої співпраці, і слів недостатньо. Ми розраховуємо на значно більшу підтримку під час консультацій. Це не наша війна, це не лише війна за українців, це війна, це протистояння, яке Росія оголосила всьому вільному світу», — заявив Туск.
Речниця НАТО Еллісон Гарт повідомила «Суспільному», що Північноатлантична рада збирається сьогодні на чергове засідання й обговорить, як Альянсу реагувати на вторгнення дронів на територію Польщі.
У НАТО тим часом офіційно заявили, що генсек Альянсу підтримує звʼязок з керівництвом Польщі після того, як «численні дрони порушили польський повітряний простір». Водночас там не уточнили, чиї саме БпЛА це були.
- Під час атаки Росії на Україну вночі 10 вересня дрони залетіли до Польщі — проти них застосували зброю з літаків. Це вперше, коли польська авіація збивала безпілотники, що порушили повітряний простір країни. За даними Повітряних сил ЗСУ, щонайменше 8 БпЛА вийшли за межі держкордону України в напрямку Польщі.
- Влада назвала інцидент «актом агресії». В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі зазначили, що польські та союзні сили зафіксували десятки цілей за допомогою радарів — деякі з них могли становити загрозу. Частину БпЛА вдалося збити. Зараз шукають місця падіння дронів. Польське видання Polsat News пише, що у Вириках Люблінського воєводства уламки одного з безпілотників влучили в житловий будинок і пошкодили дах будівлі та автомобіль. Люди не постраждали.
- Reuters із посиланням на джерело в НАТО пише, що Альянс не розглядає вторгнення дронів на територію Польщі як напад.