РФ атакувала Україну 43 ракетами та 415 БпЛА. Скільки дронів залетіли в Польщу

Російська армія в ніч проти 10 вересня атакувала Україну 43 ракетами та 415 БпЛА. Щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України в напрямку Республіки Польща.

Про це звітують Повітряні сили.

Цього разу росіяни використовували таку зброю :

415 ударних дронів типу Shahed, «Гербера» та безпілотників інших типів. Понад 250 із них — це «шахеди»;

42 крилатих/авіаційних ракет Х-101 / «Калібр» /Х-59(69);

1 балістичну ракету «Іскандер-М» / KN-23.

Повітряні сили звітують, що ППО знешкодила 386 ворожих БпЛА та 27 крилатих/авіаційних ракет Х-101 / «Калібр» / Х-59(69). Ще 16 ракет і 21 дрон влучили в 17 місцях.