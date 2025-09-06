На Тернопільщині перепоховали жертв 1945 року

На місці колишнього села Пужники Тернопільської області 6 вересня відбулася церемонія перепоховання останків, які віднайшли під час пошукових робіт. У заході взяли участь представники влади України та Польщі та близько 40 нащадків жителів села.

Про це пишуть Polska Agencja Prasowa та Укрінформ.

Віднайдені останки перепоховали там же, де проводили ексгумаційні роботи — на старому цвинтарі Пужників.

Україну представляли тимчасова виконувачка обов’язків міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна, заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, заступник міністра закордонних справ Олександр Міщенко і голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров.

Польську делегацію очолила маршалок Сенату Польщі Малгожата Кідава-Блонська. Також до неї увійшли міністр культури та національної спадщини Марта Ценковська, тимчасовий повірений у справах в Україні Пйотр Лукасевич і генеральний консул у Луцьку Анна Новаковська.

«Через три роки ми відзначатимемо 370-ту річницю однієї з найважливіших подій в історії польсько-українських відносин — Гадяцької унії. Унії, яка сотні років тому забезпечила постійне членство України в європейській цивілізації», — написав у листі польський президент Кароль Навроцький.

Він підкреслив, що сподівається, «що до того часу назавжди розпочнеться процес справжнього польсько-українського примирення, а все ще кровоточива рана геноциду, вчиненого на Волині, Поділлі та Галичині, почне гоїтися».

Під час церемонії відбулася римо-католийька меса. Наразі памʼятні знаки будуть безіменними, оскільки ДНК-дослідження останків ще не завершені. Перші результати ідентифікації мають надійти наприкінці цього року.