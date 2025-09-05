Бельгія не передаватиме заморожені російські активи на допомогу Україні. Причина

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що країна не планує конфісковувати доходи із заморожених російських активів та передавати ці кошти на допомогу Україні.

Про це він розповів в інтерв’ю Euronews.

З його слів, конфіскація російських активів з бельгійських банків поставить під загрозу репутацію Бельгії як центру фінансових послуг, а також принесе небезпеку Євросоюзу.

«Це був би дуже поганий сигнал для інших країн світу. Деякі з них також мають активи, суверенні активи в Брюсселі чи в інших місцях Європи», — додав він.

Посадовець наголосив, що конфіскація заблокованих активів також підірве довіру до євро. Крім того, Прево відмовився від альтернативного плану щодо переведення активів в окремий інвестиційний фонд.

Однак міністр пообіцяв, що Бельгія долучиться до гарантій безпеки України у межах «Коаліції охочих». Він не розкрив деталей, але зазначив, що Бельгія зможе постачити до України літаки та допомогти з розмінуванням.