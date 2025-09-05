PlayCity оштрафувало відому блогерку на майже 5 млн гривень за незаконну рекламу азартних ігор

PlayCity оштрафувало блогерку Русалочку XL на 4,8 мільйона гривень за незаконну рекламу азартних ігор.
Про це повідомили в агентстві.
За інформацією PlayCity, інстаграм-блогерка Русалочка XL у серпні розмістила у соціальній мережі відео, де називала азартні ігри «корисними для настрою та концентрації». Також у сторіз вона розповідала про нібито особистий виграш і додала посилання для переходу на сайт казино. Зараз на її сторінці в інстаграмі 493 тисячі підписників, а в тіктоку — 939 тисяч.
Агентство виявило, що блогерка не зареєстрована як гравець в онлайн-казино, яке рекламує. Тобто її «виграш» був вигаданий, а контент — створений для просування нелегального грального бізнесу.
Її контент визнали маніпулятивною рекламою із закликом до незаконної гри.
За правопорушення на блогерку наклали штраф у розмірі 4,8 мільйона гривень.
- PlayCity створили замість ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Нове держагентство запрацювало 2 червня цього року.
- Наприкінці липня PlayCity оштрафувало на 4,8 мільйона гривень телеграм-канал «Труха Україна» за незаконну рекламу азартних ігор. Це перший випадок штрафування телеграм-каналу за рекламу казино.
- У серпні PlayCity оштрафувало блогера Елізара Башинського (papaelik) на 4,8 млн грн за незаконну рекламу азартних ігор.