PlayCity оштрафувало відому блогерку на майже 5 млн гривень за незаконну рекламу азартних ігор

PlayCity оштрафувало блогерку Русалочку XL на 4,8 мільйона гривень за незаконну рекламу азартних ігор.

Про це повідомили в агентстві.

За інформацією PlayCity, інстаграм-блогерка Русалочка XL у серпні розмістила у соціальній мережі відео, де називала азартні ігри «корисними для настрою та концентрації». Також у сторіз вона розповідала про нібито особистий виграш і додала посилання для переходу на сайт казино. Зараз на її сторінці в інстаграмі 493 тисячі підписників, а в тіктоку — 939 тисяч.

Rusalochka.xl / Tik Tok

Агентство виявило, що блогерка не зареєстрована як гравець в онлайн-казино, яке рекламує. Тобто її «виграш» був вигаданий, а контент — створений для просування нелегального грального бізнесу.

Її контент визнали маніпулятивною рекламою із закликом до незаконної гри.

За правопорушення на блогерку наклали штраф у розмірі 4,8 мільйона гривень.