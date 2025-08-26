PlayCity оштрафувало блогера на майже 5 млн грн за незаконну рекламу азартних ігор

Державне агентство PlayCity оштрафувало на 4,8 мільйона гривень інстаграм-блогера Елізара Башинського (papaelik) за незаконну рекламу казино.
Про це повідомили в агентстві.
За даними PlayCity, на сторінці в інстаграмі, де понад 260 тисяч підписників, блогер системно рекламував азартні ігри. У сторіз він постив посилання на онлайн-казино та заохочував свою аудиторію до участі. Це визнали порушенням рекламного законодавства.
Після оголошення про штраф блогер зробив приватною свою сторінку в інстаграмі. Також він має акаунт у тіктоку, де наразі понад 355 тисяч підписників.
- PlayCity створили замість ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Нове держагентство запрацювало 2 червня цього року.
- Наприкінці липня PlayCity оштрафувало на 4,8 мільйона гривень телеграм-канал «Труха Україна» за незаконну рекламу азартних ігор. Це перший випадок штрафування телеграм-каналу за рекламу казино.