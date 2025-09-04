Виробник «Фламінго» анонсував розробку власних балістичних ракет

Ракета призначена для оперативного ураження цілей на середніх дистанціях. Планується, що FP-7 запускатимуть з наземних платформ.

Про це повідомили на прескоференції Fire Point на міжнародній виставці MSPO у Польщі, пише «Мілітарний».

Що відомо про Fire Point

Українська оборонна компанія Fire Point займається виробництвом ракет «Фламінго», дальність яких становить понад 3 000 км.

Наприкінці серпня Kyiv Independent писало, що НАБУ проводить антикорупційне розслідування щодо Fire Point — йдеться про ймовірне завищення або вартості компонентів, або кількості безпілотників, які компанія постачає, або того й іншого.

НАБУ заявило, що не проводить розслідування щодо виробництва української ракети «Фламінго». Водночас бюро не уточнило, чи проводить воно розслідування щодо її виробника.

Fire Point підтвердила Kyiv Independent, що розслідування існує. Але в компанії применшили його значення. Там, заперечуючи звинувачення, представили розслідування як частину ширших розслідувань системи оборонних закупівель України, що ґрунтується на чутках, поширених опонентами.

За словами трьох джерел, поточне розслідування НАБУ повʼязане з тим, що кінцевим власником фірми може бути Тимур Міндіч — бізнесмен, який є співвласником студії «Квартал 95», заснованої президентом Зеленським. Однак немає очевидних звʼязків між Fire Point і Міндічем.