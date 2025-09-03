Британія запровадила санкції проти росіян, причетних до викрадення українських дітей

Уряд Британії запровадив санкції проти росіян, які примусово депортують, індоктринують і мілітаризують українських дітей.
Про це зазначено в офіційній заяві британського уряду.
До санкційного переліку потрапило вісім людей і три організації, повʼязані з Росією, зокрема:
- Фонд Ахмата Кадирова — організовує програми перевиховання українських дітей і підлітків, примушує їх до військової підготовки;
- Аймані Кадирова — президентка Фонду і мати повʼязаного з Кремлем чеченського силовика Рамзана Кадирова;
- Валерій Майоров — керівник Центру підліткових програм, російської організації, яка налаштовує дітей на тимчасово окупованих територіях проти України та виховує в них «російський патріотизм».
Росіяни примусово перемістили або депортували до Росії понад 19,5 тисячі українських дітей, з них 6 тисяч — переміщенні до таборів перевиховання.
Ба більше, на тимчасово окупованих територіях росіяни запровадили свою навчальну програму в школах і готують українських дітей до військової служби в російській армії.
- У травні Європарламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла. Депутати закликали зупинити ці злочини, відкрити доступ міжнародним організаціям до всіх вивезених дітей і повернути їх в Україну — без жодних умов.
- У червні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Москва пропонувала обмінювати українських дітей на російських військових.
- Станом на липень РФ надала інформацію про менш ніж 20% викрадених дітей, імена яких Україна їй передала.