Британія запровадила санкції проти росіян, причетних до викрадення українських дітей

Уряд Британії запровадив санкції проти росіян, які примусово депортують, індоктринують і мілітаризують українських дітей.

Про це зазначено в офіційній заяві британського уряду.

До санкційного переліку потрапило вісім людей і три організації, повʼязані з Росією, зокрема:

Фонд Ахмата Кадирова — організовує програми перевиховання українських дітей і підлітків, примушує їх до військової підготовки;

Аймані Кадирова — президентка Фонду і мати повʼязаного з Кремлем чеченського силовика Рамзана Кадирова;

Валерій Майоров — керівник Центру підліткових програм, російської організації, яка налаштовує дітей на тимчасово окупованих територіях проти України та виховує в них «російський патріотизм».

Росіяни примусово перемістили або депортували до Росії понад 19,5 тисячі українських дітей, з них 6 тисяч — переміщенні до таборів перевиховання.

Ба більше, на тимчасово окупованих територіях росіяни запровадили свою навчальну програму в школах і готують українських дітей до військової служби в російській армії.