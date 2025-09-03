The Telegraph: Китай за 2 роки продав Росії деталей до дронів на понад $60 мільйонів

Китайські компанії безпосередньо постачали російським фірмам, на які поширюються санкції за виробництво дронів, деталі та матеріали на суму щонайменше £47 мільйонів. Поставки відбувались з 2023 по 2024 рік, коли Москва створювала масштабну логістичну інфраструктуру для своєї внутрішньої програми безпілотників.

Про це йдеться в розслідуванні видання The Telegraph.

За даними журналістів, майже чверть вартості цих поставок — на £10,7 мільйона — надійшла підсанкційним ​​російським фірмам, що повʼязані з виробництвом іранських безпілотників-камікадзе Shahed і працюють у спеціальній економічній зоні «Алабуга». Таку інформацію видання отримало після аналізу даних глобальної торгівлі, зібраних компанією Sayari, що займається аналізом ризиків та даних.

Серед товарів, які Китай експортував до Росії, були авіаційні двигуни, мікрочипи, металеві сплави, обʼєктиви для камер, скловолокно, емульсійні сполучні речовини для скловолокна та вуглецеві волокнисті нитки — все це ключові компоненти для виробництва дронів.

Загалом газета The Telegraph визначила 97 китайських постачальників.

Наприклад, китайські фірми Changzhou Utek Composite, Taishan Fiberglass, Jilin Hongsheng Trading, Yongji Rongdu Commercial and Trading та Hebei Jigao постачили низку продуктів зі скловолокна та вуглецевого волокна, таких як пряжа, звʼязувальні речовини, компоненти для обробки та порошок скловолокна — все це відправили безпосередньо російським фірмам, що працюють в «Алабузі» та займаються виробництвом дронів.

Компанії Harbin Bin-Au Technology, Jinhua Hairun Power Technology та Shandong Xinyilu International Trade також поставили авіаційні двигуни та компоненти на суму щонайменше £860 тисяч компанії Drake LLC, яка працює в «Алабузі».

Всього за три місяці 2023 року китайська компанія Ningbo Peak Cloud Import and Export відправила літаки та авіаційні двигуни на суму £3 мільйони російському Уральському заводу цивільної авіації, на який поширюються санкції за виробництво бойових безпілотників, зокрема «Форпост».

Серед найбільших постачальників також компанія Suzhou ECOD, що перебуває під санкціями України. Вона відправила продукції до Росії на суму £1,2 млн з початку поставок у серпні 2024 року.

Видання The Telegraph також визначило пʼять підсанкційних російських фірм, які відповідають за імпорт компонентів для дронів з Китаю. Це «Уральська цивільна авіація», «Акметрон», «PT Electronic», «PT Elektronik» та «Radioline».

Участь Китаю у війні проти України

З початку повномасштабного вторгнення Росії Китай жодного разу не підтримав Україну. Пекін підтримував РФ і засуджував запроваджені Заходом через збройну агресію санкції проти неї.

Президент України Володимир Зеленський 8 квітня 2025 року заявив, що в Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії.

В Офісі президента зазначили, що українські захисники вступили в бій із шістьма китайськими військовими біля населених пунктів Тарасівка і Білогорівка на Донеччині. Це стало першим публічно відомим випадком участі військовослужбовців КНР у війні проти України на боці РФ.

Тоді Зеленський наголосив: українські спецслужби мають інформацію, що армія РФ налічує щонайменше 155 громадян Китаю. Українська розвідка має їхні документи.

17 квітня Зеленський заявив, що російська армія отримує від Китаю порох і артилерію. У Китаї ці слова назвали «безпідставними». А в червні The Economist писав, що Китай міг передати Росії летальну зброю, включно з боєприпасами.