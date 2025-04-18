Китай назвав «безпідставними» слова Зеленського про те, що Пекін передає Росії зброю

Китай назвав безпідставними слова президента України Володимира Зеленського про те, що Пекін передає Росії зброю.

Про це заявив речник МЗС Китаю Лінь Цзянь, передає Reuters.

Цзянь наголосив, що Китай ніколи не надавав летальної зброї будь-якій стороні в «українській кризі» — так Китай називає війну в Україні.

«Позиція Китаю щодо українського питання завжди була чіткою. Ми активно підтримуємо припинення вогню та припинення конфлікту, а також заохочуємо мирні переговори», — сказав Лінь Цзянь.

За його словами, Китай виступає проти безпідставних звинувачень і «політичних маніпуляцій». Він каже, що більшість компонентів зброї, які імпортує Росія, походять зі США та інших західних країн.

Напередодні Зеленський сказав, що російська армія отримує від Китаю порох і артилерію — таку інформацію Україна має від СБУ та розвідки. А ще представники Китаю нібито виробляють деяку зброю на території Росії.

Участь Китаю у війні проти України

З початку повномасштабного вторгнення Росії Китай жодного разу не підтримав Україну. Пекін підтримував РФ і засуджував запроваджені Заходом через збройну агресію санкції проти неї.

8 квітня 2025 року президент України Володимир Зеленський заявив, що в Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії.

В Офісі президента зазначили, що українські захисники вступили в бій із шістьма китайськими військовими біля населених пунктів Тарасівка і Білогорівка на Донеччині. Це стало першим публічно відомим випадком участі військовослужбовців КНР у війні проти України на боці РФ.

МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю, вимагаючи пояснити участь громадян цієї держави у війні.

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що «звіряють інформацію з українською стороною». У МЗС наголосили, що китайський уряд завжди просив своїх громадян «триматися подалі від зон збройних конфліктів» і уникати будь-якої участі в бойових діях чи конфліктах.

Зеленський наголосив: українські спецслужби мають інформацію, що армія РФ налічує щонайменше 155 громадян Китаю. Українська розвідка має їхні документи.