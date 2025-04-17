Зеленський: Китай постачає Росії порох та артилерію

Російська армія отримує від Китаю порох і артилерію — таку інформацію Україна має від СБУ та розвідки.

Про це на брифінгу для журналістів заявив президент Володимир Зеленський.

«Важлива не дуже приємна інформація. Ми нарешті отримали інформацію, що Китай постачає зброю Російській Федерації. На сьогодні ми маємо інформацію від СБУ та розвідки про порох і артилерію», — сказав Зеленський.

За його словами, більш детальну інформацію про це оприлюднять наступного тижня. Зокрема, мова піде і про те, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії.

Окремо президент зазначив, що він не здивований цією інформацією, але не хотів би бачити відповідні факти.

«Була у мене розмова з китайським лідером [Сі Цзіньпіном] вже під час цієї війни з Росією і я ставив пряме запитання про зброю. Він мені дав слово, що зброю продавати та відправляти у Росію не будуть. Але ми бачимо іншу інформацію. У будь-якому випадку у нас вже є факти про цю роботу Китаю і Росії на посилення їхньої обороноздатності. І це погані факти», — наголосив глава держави.

Що передувало

Володимир Зеленський 8 квітня заявив, що в Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії.

В Офісі президента зазначили, що українські захисники вступили в бій із шістьма китайськими військовими біля населених пунктів Тарасівка і Білогорівка на Донеччині. Це стало першим публічно відомим випадком участі військовослужбовців КНР у війні проти України на боці РФ.

МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю, вимагаючи пояснити участь громадян цієї держави у війні.

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що «звіряють інформацію з українською стороною». У МЗС наголосили, що китайський уряд завжди просив своїх громадян «триматися подалі від зон збройних конфліктів» і уникати будь-якої участі в бойових діях чи конфліктах.

Зеленський наголосив: українські спецслужби мають інформацію, що армія РФ налічує щонайменше 155 громадян Китаю. Українська розвідка має їхні документи.