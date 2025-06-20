The Economist: Китай міг передати Росії летальну зброю, включно з боєприпасами

Китай, імовірно, є найважливішим рушієм воєнної машини Кремля. Пекін міг передати армії РФ летальну зброю, зокрема артилерійські снаряди та військові безпілотники.

Про це повідомляє The Economist.

Західні посадовці розповіли виданню, що КНР підтримує Росію у різні способи з 2023 року, зокрема країна передавала ключові компоненти озброєння і цивільні дрони. Це підтверджують аналізи уламків зброї, відкриті дані про поставки, а також введені США санкції проти китайських компаній.

Утім, чиновники також вказують на «невеликі партії артилерійських снарядів і військових БпЛА». Дотепер мало що публічно вказувало на транші з боєприпасами. На початку 2023 року Пекін розглядав варіант відправити Москві партію снарядів калібру 122 мм і 152 мм, але немає ознак, що це сталося у значному обсязі.

Пізніше того ж року українські військові виявили міни китайського виробництва поблизу Мелітополя. Невідомо, чи ці поставки здійснювалися напряму з Китаю, чи через треті країни, де китайська стрілецька зброя та боєприпаси поширені.

На практиці китайська зброя значно менш важлива для Росії, ніж китайські комплектуючі та обладнання, пише The Economist. У квітні президент Володимир Зеленський заявив, що громадяни Китаю працюють на заводах з виробництва дронів у Росії. Анонімний європейський чиновник оборонної галузі це підтвердив. Він додав, що Пекін зацікавлений у випробуванні власної техніки в умовах реального бою.

У вересні 2024 року КНР посилила експортні обмеження на дрони та їхні компоненти. Теоретично, нові правила поширюються і на РФ, і на Україну. На практиці ж вони застосовуються вибірково, пише медіа. У травні Зеленський говорив, що Китай перекрив постачання квадрокоптерів Mavic Києву, але продовжив постачати їх Росії.