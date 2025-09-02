Очільник Кремля Володимир Путін заявив, що РФ готова співпрацювати зі США та Україною в питанні Запорізької АЕС, яка зараз в окупації.

Про це він сказав під час зустрічі з премʼєром Словаччини Робертом Фіцо, передають пропагандистські медіа.

«Ми можемо співпрацювати з американськими партнерами на Запорізькій атомній електростанції. Ми в принципі побіжно обговорювали з ними ці питання. Те саме стосується, до речі, і української сторони. Якщо складуться сприятливі обставини, ми обговорювали це з нашими американськими колегами, ми можемо навіть утрьох на Запорізькій атомній станції попрацювати», — заявив він.

У квітні Reuters опублікував мирний план США, в якому пропонувалось, щоб Україна повернула контроль над ЗАЕС. При цьому США управлятимуть станцією і постачатимуть електрику Україні та РФ. У відповідь Україна та ЄС представили свій план — у ньому Україна відновлює контроль над станцією за участі США, Росію у цьому питанні не згадують.

Що передувало

Росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року — відтоді вона функціонує під їхнім контролем. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, «світ залишається на межі ядерної катастрофи». Росія тим часом відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.

Ще у березні цього року росіяни заявляли, що ЗАЕС — російський ядерний обʼєкт і передача контролю над нею Україні або будь-якій іншій країні неможлива.