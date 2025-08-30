Росіяни масовано атакували Україну вночі. Найбільше постраждали Запоріжжя і Дніпропетровщина

Армія Росії у ніч проти 30 серпня масовано атакувала Україну дронами та ракетами.

Моніторингові сервіси писали, що по Україні запускали крилаті ракети Х-101/55, «Калібр», «Іскандер-М», балістичні ракети «Іскандер-К», а також дрони типу Shahed та «Герань».

У Запоріжжі одна людина загинула, ще 22 постраждали, зокрема діти 9, 10 та 16 років. Пошкоджено 14 багатоквартирних будинків та понад 40 приватних, вони відключені від електро- та газопостачання.

У Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні обʼєкти, там виникли пожежі. Також у Дніпрі зайнялися приватний будинок і господарська споруда.

Вибухи також лунали у Києві й області, на Івано-Франківщині, Хмельниччині, Чернігівщині, Черкащині та Волині.

На Київщині обстріл пошкодив залізничну інфраструктуру. Через це низка поїздів на 2 години затрималась, зокрема:

№ 74 Перемишль — Харків;

№ 24 Хелм — Київ;

№ 144 Рахів — Суми;

№ 2 Івано-Франківськ — Харків;

№ 21 Харків — Львів;

№ 106 Одеса — Київ.

Попередня масована атака росіян сталась у ніч проти 28 серпня, по Україні тоді запустили майже 600 дронів та 31 ракету, серед них були «Кинджали» та «Іскандери». Основною ціллю був Київ, у столиці загинули 25 людей. Постраждали всі райони міста.