Угорщина не підтримала заяву ЄС із засудженням масованого удару РФ по Києву

Угорщина єдина з 27 членів ЄС не підписала заяву високої представниці блоку з питань зовнішньої та безпекової політики Каї Каллас, що засуджує масований удар Росії по Києву 28 серпня.

Про це стало відомо зі спільної заяви ЄС.

У заяві представники ЄС засудили атаку Росії на цивільних і цивільну інфраструктуру, назвавши її «свідомою ескалацією та підриванням зусиль задля миру».

Там також згадали, що під час атаки постраждали будівлі представництва Європейського Союзу та Бртанської Ради, що «засвідчує безрозсудний характер дій Росії та її зневагу до міжнародного права».

«Навмисні атаки на цивільних і невійськові об’єкти є воєнними злочинами. Усі командири, виконавці та співучасники цих тяжких порушень міжнародного гуманітарного права мають бути притягнуті до відповідальності», — йдеться в заяві.

Документ підписали всі 26 членів ЄС, окрім Угорщини. Також його підтримала Велика Британія.

Атака по Києву 28 серпня

У ніч проти 28 серпня росіяни запустили по Україні майже 600 дронів та 31 ракету, серед них були «Кинджали» та «Іскандери». У Києві зафіксували два випадки прямого влучання ракети у житловий будинок. У КМВА заявили про рекордні наслідки атаки — пошкодження фіксують у всіх районах міста в 33 місцях. Найбільше постраждали Дарницький і Дніпровський райони, одне з влучань повністю знищило підʼїзд пʼятиповерхівки.

Президент Володимир Зеленський 29 серпня повідомив, що жертвами атаки стали 25 людей.

Під час атаки постраждали офіси «Української правди», «Радіо Свобода», Європейського інвестиційного банку, місії ЄС і Британської ради.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що президент США Дональд Трамп «незадоволений, але й не здивований» атакою РФ у Києві.