New York Post: Трамп скасовує $5 млрд зовнішньої допомоги. Під скорочення потрапила і програма з просування картин українських художниць

Президент США Дональд Трамп має намір анулювати майже $5 млрд, затверджених Конгресом на зовнішню допомогу та миротворчі витрати, використовуючи рідкісний механізм, який не застосовували вже 48 років.

Про це пише The New York Post.

За даними медіа, ввечері 28 серпня Трамп повідомив Конгрес про свій запит скасувати кошти, які до цього часу були заморожені через судову справу.

Для цього він скористався механізмом «кишенькової резекції» — це запит, поданий Конгресу настільки пізно в кінці фінансового року (який завершується 30 вересня), що він набирає чинності, незалежно від того, чи схвалить його Конгрес.

Скорочення охоплює:

$3,2 млрд допомоги на розвиток від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID);

$322 млн з Фонду демократії (USAID — Держдепартамент);

$521 млн внесків Держдепартаменту до міжнародних організацій;

$393 млн на миротворчу діяльність Держдепартаменту;

$445 млн окремо закладеної миротворчої допомоги.

Кошти були призначені різним неурядовим організаціям і урядам іноземних держав, але ще на початку року їх заморозило Бюро адміністративно-бюджетного управління Білого дому, після чого вони потрапили під юридичну невизначеність через позов Глобальної ради охорони здоров’я.

Апеляційний суд округу Колумбія 28 серпня зняв судову заборону, відкривши шлях для першої з 1977 року спроби застосувати кишенькову резекцію.

Адміністрація Трампа, пояснюючи своє рішення, вказує на витрати, які вона вважає марнотратством. Серед них:

$24,6 млн на «стійкість до кліматичних змін» у Гондурасі;

$2,7 млн для Фонду Democracy Works у ПАР, який публікував суперечливі расові матеріали;

$3,9 млн на підтримку демократії серед ЛГБТ-спільнот на Західних Балканах;

$1,5 млн на просування картин українських художниць.

Близько $838 млн миротворчих коштів, що підлягають скасуванню, включають виплати на підтримку сил ООН у Демократичній Республіці Конго (де адміністрація Трампа нещодавно допомогла досягти мирної угоди з Руандою) і в Центральноафриканській Республіці (де місія зазнала критики за зв’язки з російським бізнесом).

Що передувало

Після того як Дональд Трамп став президентом США, у Вашингтоні запрацював Департамент ефективності уряду (DOGE), який має підвищити ефективність роботи американського уряду. У межах скорочення витрат уряду влада США, серед іншого, призупинила програми допомоги іншим країнам, запропонувала федеральним чиновникам звільнитися й отримати компенсації. Також у США вирішили ліквідувати Міністерство освіти, а в Центральному розвідувальному управлінні США почали звільняти нещодавно найнятих працівників.

Також в межах роботи департаменту у США вирішили реорганізувати, а фактично закрити USAID — програму, яка боролася з бідністю та голодом у всьому світі та була суттєвим інструментом мʼякої сили США.

У середині травня Reuters писав, що через рішення Трампа скоротити іноземну допомогу на складах у США псується їжа для мільйонів людей. Наразі адміністрація Трампа збирається спалити 500 тонн продовольства, яке призначалося для дітей у Пакистані та Афганістані.