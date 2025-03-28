Держдепартамент США заявив, що фактично розпускає USAID

Державний департамент США офіційно повідомив Конгрес, що фактично розпускає Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та передає частину його роботи під управління департаменту.

Про це передає CNN.

Реорганізацію USAID проведуть до 1 липня 2025 року — це стане останнім днем багатомільярдної агенції, яка боролася з бідністю та голодом у всьому світі. Однак закриття агентства, заснованого Конгресом, без участі законодавчої гілки влади призведе до юридичних проблем.

Адміністрація президента США Дональда Трампа звинуватила USAID у неправильному управлінні коштами платників податків і фінансуванні закордонних програм, які нібито не відповідають інтересам США. Нинішні та колишні співробітники USAID та експерти запевняють, що агентство, попри свої недосконалості, задовольняє життєво важливі гуманітарні потреби по всьому світу та підтримує м’яку силу США.

У перші тижні президентства Трамп ухвалив рішення ліквідувати USAID і заморозити майже всю іноземну допомогу, щоб переглянути її. Відтоді тисячі співробітників USAID звільнили або відправили у відпустку, а контракти на допомогу на мільярди доларів скасували. Станом на минулий тиждень у агентстві залишилися працювати менше ніж 900 співробітників.

Агентство USAID стало однією з перших цілей реформи, яку проводить Департамент ефективності уряду (DOGE) під керівництвом Ілона Маска. В межах змін скорочують тисячі посад і програм у федеральному уряді.

За словами офіційного представника DOGE Джеремі Левіна, скорочення допоможе зробити роботу ефективнішою, підзвітнішою та уніфікованою. Він повідомив, що майже всі не передбачені законом посади в USAID ліквідують.

Упродовж трьох місяців USAID передаватиме свої основні гуманітарні та стратегічні програми Держдепартаменту США. Лише частина ініціатив, зокрема гуманітарна допомога, охорона здоров’я та питання нацбезпеки, продовжать існувати, але під керівництвом Держдепу.