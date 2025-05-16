Reuters: Через рішення Трампа скоротити іноземну допомогу на складах у США псується їжа для мільйонів людей

Через рішення адміністрації президента США Дональда Трампа скоротити іноземну допомогу на американських складах псуються продовольчі пайки, яких могло б вистачити на місяць для 3,5 мільйона людей.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
За словами трьох колишніх співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і двох експрацівників інших гуманітарних організацій, запаси продовольства застрягли на чотирьох складах у США після того, як в січні 2025 року скоротили глобальні програми допомоги.
У частини запасів термін придатності збігає у липні. Їх, найімовірніше, спалять чи використають як корм для тварин. Або ж утилізують в інший спосіб.
На складах, якими керує Бюро гуманітарної допомоги (BHA) USAID, лежить 60—65 тисяч тонн продуктів харчування, що постачалися від американських фермерів і виробників. Усе це коштувало понад $98 мільйонів.
Аналіз Reuters, для якого використали дані Всесвітньої продовольчої програми, свідчить, що цієї їжі вистачило б на місяць для 3,5 мільйона людей. ООН підрахувала, що одна тонна їжі, яка зазвичай включає зернові, бобові та олію, може задовольнити щоденні потреби приблизно 1 660 людей.
Президент США Дональд Трамп скоротив фінансування гуманітарної допомоги та роботу USAID саме тоді, коли рівень голоду у світі зростає через війни та зміни клімату, що загрожує звести нанівець десятиліття досягнень у боротьбі з голодом.
За даними Всесвітньої продовольчої програми, 343 мільйони людей у світі перебувають у стані гострої продовольчої кризи. З них 1,9 мільйона людей стикаються з критичним голодом. Більшість із цих людей живуть у Газі, Судані, та в окремих районах Південного Судану, Гаїті та Малі.
Речник Державного департаменту, який тепер контролює USAID, сказав, що його відомство працює над передачею продовольства до липня в рамках процесу ліквідації USAID.
Хоч адміністрація Трампа дозволила продовжити частину гуманітарних програм, зокрема в Газі та Судані, зупинка контрактів і заморожування грошей, потрібних для оплати постачальникам і перевізникам, призвели до того, що запаси продовольства застрягли на складах. План передачі цих запасів гуманітарним організаціям досі на розгляді.
- Реорганізацію USAID проведуть до 1 липня 2025 року — це стане останнім днем багатомільярдної агенції, яка боролася з бідністю та голодом у всьому світі. Адміністрація президента США Дональда Трампа звинуватила USAID у неправильному управлінні коштами платників податків і фінансуванні закордонних програм, які нібито не відповідають інтересам США. Нинішні та колишні співробітники USAID та експерти запевняють, що агентство, попри свої недосконалості, задовольняло життєво важливі гуманітарні потреби по всьому світу та підтримувало м’яку силу США.