Reuters: Через рішення Трампа скоротити іноземну допомогу на складах у США псується їжа для мільйонів людей

Через рішення адміністрації президента США Дональда Трампа скоротити іноземну допомогу на американських складах псуються продовольчі пайки, яких могло б вистачити на місяць для 3,5 мільйона людей.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

За словами трьох колишніх співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і двох експрацівників інших гуманітарних організацій, запаси продовольства застрягли на чотирьох складах у США після того, як в січні 2025 року скоротили глобальні програми допомоги.

У частини запасів термін придатності збігає у липні. Їх, найімовірніше, спалять чи використають як корм для тварин. Або ж утилізують в інший спосіб.

На складах, якими керує Бюро гуманітарної допомоги (BHA) USAID, лежить 60—65 тисяч тонн продуктів харчування, що постачалися від американських фермерів і виробників. Усе це коштувало понад $98 мільйонів.

Аналіз Reuters, для якого використали дані Всесвітньої продовольчої програми, свідчить, що цієї їжі вистачило б на місяць для 3,5 мільйона людей. ООН підрахувала, що одна тонна їжі, яка зазвичай включає зернові, бобові та олію, може задовольнити щоденні потреби приблизно 1 660 людей.

Президент США Дональд Трамп скоротив фінансування гуманітарної допомоги та роботу USAID саме тоді, коли рівень голоду у світі зростає через війни та зміни клімату, що загрожує звести нанівець десятиліття досягнень у боротьбі з голодом.

За даними Всесвітньої продовольчої програми, 343 мільйони людей у світі перебувають у стані гострої продовольчої кризи. З них 1,9 мільйона людей стикаються з критичним голодом. Більшість із цих людей живуть у Газі, Судані, та в окремих районах Південного Судану, Гаїті та Малі.

Речник Державного департаменту, який тепер контролює USAID, сказав, що його відомство працює над передачею продовольства до липня в рамках процесу ліквідації USAID.

Хоч адміністрація Трампа дозволила продовжити частину гуманітарних програм, зокрема в Газі та Судані, зупинка контрактів і заморожування грошей, потрібних для оплати постачальникам і перевізникам, призвели до того, що запаси продовольства застрягли на складах. План передачі цих запасів гуманітарним організаціям досі на розгляді.